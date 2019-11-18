عمر مروان: طالبنا بالتحقيق مع المقررة الأممية لهذا السبب

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إننا طالبنا بالتحقيق مع المقررة الأممية لإصدارها تقرير غير مهني عن محمد مرسي.



وأضاف "مروان" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن محمد مرسي توفي في قاعة المحكمة على مرأى ومسمع من الجميع.



وأوضح أن النيابة فتحت تحقيقا بعد وفاة مرسي مباشرة وتم سؤال كل الحاضرين أثناء الجلسة وطلبت تقارير فنية دقيقة عن حالته الصحية، مشيرا إلى أن النيابة مستمرة في التحقيق حول سبب وفاته وسيتم إطلاع الرأي العام بما حدث.



وتابع: "هناك مرافق من السجن كان يلازم محمد مرسي ويتابعه ليلا للاطمئنان على حالته الصحية، كما أنه كان يمكث في غرفة بها حمام منفردا بالسجن، ويوجد معه مرافق من العاملين بالسجن".



واستكمل: "الملف الطبي الخاص بمحمد مرسي، لدى جهات التحقيق وسيتم الكشف عن نتائجه عقب انتهاء تحقيقات النيابة".

