هاني شاكر يتألق على مسرح السيفيك سنتر بأمريكا (صور)

اختتم أمير الغناء العربي هاني شاكر مساء أمس الأحد جولته في أمريكا بحفل غنائي على مسرح السيفيك سنتر بمدينة ديترويت بولاية ميشيغان ووصف بأنه الأضخم من حيث الحضور من أبناء الجاليات العربية في تاريخ المسرح.



وصل الفنان الكبير هاني شاكر مسرح السيفيك سنتر بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم وكان في استقبالهما منظم الحفل ربيع رضا stage on fire والـ dj تامر يحيى منظم الحفلات المصري العالمي.



وتألق أمير الغناء بعدد كبير من أغانيه الرومانسية والطربية التي أشعلت أجواء المسرح طوال الحفل منها"أنا قلبى ليك" و"على الضحكاية" و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكى لمين يا عين" و"يا ريتنى" و"لسه بتسألى" و"متهدديش" و"طاير يا هوى" و"بلدى" و"مسا النور والهنا".. بالإضافة إلى "جانا الهوا" و"سواح للعندليب وغيرها.



وعقب انتهاء الحفل حرص الفنان الكبير هاني شاكر على تلبية رغبات محبيه من المصريين وأبناء الجاليات العربية وتبادل معهم الصور التذكارية والـselfie.