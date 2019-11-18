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الثقافة

ورش فنية متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة القاهرة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:42 م
لهيئة العامة لقصور
لهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث نفذ قصر ثقافة الأسمرات ورشة تعليم موسيقى وغناء إشراف محمد عثمان، كما عقد بيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع ورشة عمل أشكال بالصلصال بدار الإيمان لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة عيد الطفولة لتدريب الأطفال على التحكم في حركة اليد، وأقام بيت ثقافة المرج بمدرسة خالد بن الوليد بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، (قسم التربية الفكرية) يوم ترفيهي تضمن ورشة رسم متنوع، رسم على الوجوه هدفت الورشة تنمية الإبداعات الفنية لدى الأطفال ورسم الابتسامة على وجوههم، كذلك أقام نادي الشمس الرياضي معرض لمنتجات ورشة عمل كوفيات من الصوف نادي المرأة.

نقذ قسم الموهوبين بقصر ثقافة مصر الجديدة ورشة لتعليم الرسم طبيعة صامتة باستخدام ألوان الخشب وأقلام الرصاص كما قام قسم محو الأمية بتعليم السيدات مبادئ القراءة والكتابة من خلال كتب ومنهج الهيئة العامة لتعليم الكبار، وأقامت أخصائي مكتبة الطفل بيت ثقافة نادي الطيران مصر الجديدة مسابقة وتحريك عرائس مع الأطفال، وعقد بيت ثقافة المدفعية ورشة حكى ومسابقة ثقافية عن الأديب طه حسين فى ذكرى ميلاده تضمنت معلومات عن نشأته وحياته وتعليمه وبعثاته الخارجية وأهم مؤلفاته بمدرسة عزيز أباظة، كذلك ناقش قصر ثقافة الوفاء والأمل كتاب حقوق المرأة وواجباتها بالمكتبة العامة من تأليف محمد على.

وأعدت مكتبة الأسرة ألماظة مجلة حائط للأطفال بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بمدرسة الشهيد شريف حجاج مناع، كما نفذ قصر ثقافة الريحاني مجلة حائط بعنوان المولد النبوي الشريف بمدرسة الحرية الثانوية بنات، ونظم قسم المرأة ورشة أعمال يدوية بمدرسة إسماعيل القبانى، بينما قدم قصر ثقافة منشأة ناصر قراءة حرة بمكتبة الطفل، كذلك قامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السلام بعمل مسابقة للمعلومات العامة بحضانة تنمية المجتمع المحلي بالسلام.

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