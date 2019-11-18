"أصفاد الروح" فى مختبر السرديات ببيت السنارى

ينظم مختبر السرديات التابع لمكتبة الإسكندرية ببيت السناري بالسيدة زينب بالقاهرة ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "أصفاد الروح" للأديبة نهى صبحي، يناقشها النقاد الدكتور اعتدال عثمان والدكتور يسري عبد الله وإيهاب الحضري وذلك في الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 27 من نوفمبر، ويدير الندوة الأديب منير عتيبة، مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وينسق لهذا اللقاء الأديبان أحمد حلمي وحسام الدين فاروق.



يذكر أن أصفاد الروح هي المجموعة القصصية الأولى للأديبة نهى صبحي، وهى حاصلة على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وتكتب القصة القصيرة والمسرح، لها عددا من الأعمال القصصية تحت الطبع هى: «ليلة وفاة القلب»، (مخالب ناعمة)، (راقصات على ظهور الخيول). كتبت عددًا من المسرحيات شاركت بها في بعض المهرجانات المسرحية هى: مسرحية «مرة واحد عاش» وحصلت على مركز أول بمهرجان مسرح رومانس 2019. مسرحية ( النسخة التجربة إنسان) مسرحية (رقصة الجنازة) مسرحية (عدسة مكبرة) منودراما مسابقة الفجيرة. مسرحية (أنا اللي قتلت الفار) مهرجان عمان الكوميدي.



وستشارك بمهرجان الرستاق العربي للمسرح الكوميدي 2020 بمسرحية «مرة واحد عاش»، وكتبت سيناريو 6 فيديو كليب للفنان علي الحجار والفنانة أمينة والفنانة جواهر.