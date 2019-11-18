الأرصاد: طقس خريفي ممتع (فيديو)

وأوضح "شاهين"، أن هناك اضطراب محدود فى خليج السويس والبحر الأحمر نتيجة نشاط الرياح بجنوب سيناء، ومعتدلة فى البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن الأجواء بالمناطق السياحية فى مصر ممتعة جدا.





قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن طقس اليوم الاثنين، خريفى ممتع على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية حتى جنوب الصعيد وسيناء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 27 درجة مئوية.وأضاف "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن فرص سقوط الأمطار تقل تماما على الأنحاء، لافتا إلى أن الشبورة المائية كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، مشددا على السائقين الالتزام بقواعد المرور والقيادة بهدوء.