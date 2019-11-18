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اكتئاب تغير الفصول.. أسبابه وأعراضه وكيفية علاجه

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:14 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
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قدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، تعريفا لاكتئاب تغير الفصول، وأسبابه وعلاماته وكيفية علاجه.

وقال "القيعي": يكثر اكتئاب تغير الفصول عند السيدات أكثر من الرجال، ويختلف عن أنواع الاكتئابات الأخرى، لأنه يتعلق بتغير الحالة المناخية، فيبدأ وينتهي في نفس الوقت من كل عام، وهو نوع من الكآبة بسبب تغير الفصول ومن أكثر أنواعه شيوعا كآبة الشتاء ويكون عادة في شهور 12 و1 و2، وسبب هذه الكآبة هو قصر وقت ضوء الشمس.

-أسباب حدوث اكتئاب تغير الفصول:-
1- تؤثر التغيرات الموسمية على مستوى مادة الميلتونين في الدم وهي المسؤولة عن الحالة المزاجية والنوم.
2- قلة التعرض لآشعة الشمس نتيجة قلة ساعات النهار، فيحدث خللا في الساعة البيولوجية ينتج عنه اضطرابات مزاجية وشعور بالحزن والاكتئاب.
3- ينتج عن قله التعرض للشمس أيضا انخفاض في مستوى السيرتونين في الدم وهو مادة عصبية مسؤولة عن الشعور بالسعادة.
4- قلة التعرض لضوء الشمس يؤدي إلى نقص فيتامين D وهو ما يؤثر أيضا على الحالة النفسية.

-أعراض الإصابة باكتئاب تغير الفصول:-
1- غثيان في الصباح وصعوبة الاستيقاظ من النوم.
2- الرغبة في النوم لفترة أطول والشعور بالخمول.
3- الاحتياج لتناول الكربوهيدرات مما يؤدي إلى زيادة الوزن.
4- عدم التركيز وتشتت الانتباه.
5- الابتعاد عن الاجتماعات العائلية والاختلاط وتفضيل العزلة.
6- نهم لتناول الحلويات والنشويات وفتح الشهية.
7- زيادة الوزن والشعور بالإحباط واليأس.

-علاج اكتئاب تغير الفصول:-
1- أثبتت دراسة بريطانية حديثة أن ممارسة الجري يؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية والشعور بالنشوة عقب الانتهاء من ممارستها، كما يعالج الجري الشعور بالقلق لأنه يساعد في إطلاق هرمون الاندروفين الذي ينظم المزاج ويساعد على الاسترخاء، لذلك أثبتت الدراسات أن الجري أكثر فعالية بثلاثة أمثال الرياضات الأخرى في تخفيف التوتر النفسي والعصبي وتخفيف حدة القلق.
2- ممارسة الرياضات المختلفة بانتظام، حيث أن الرياضة تعمل على تحسين الحالة المزاجية.
3- استشارة طبيب نفسي أو life coach والعلاج النفسي من خلالgroup therapy أو من خلال مشاركة الأفكار التي تؤثر سلبا على النفسية ومحاولة إيجاد حلول لها.
4- العلاج الدوائي وذلك في الحالات المرضية ويكون من خلال تناول مضادات الاكتئاب بعد استشارة الطبيب النفسي.
5- التعرض للضوء بشكل منتظم وكافي سواء ضوء الشمس أو من خلال صندوق لبث الضوء تعويضا عن آشعة الشمس الطبيعية.

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