الجندي يحذر من كارثة في المكتبات الإسلامية بجوار الأزهر

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من كارثة في المكتبات الإسلامية الموجودة بجوار مسجد الأزهر.



وقال "الجندي"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "من ضمن الكوارث أن تمر على أي مكتبة إسلامية، فتشعر كأننا أمة جنية، تلاقي كتب الجن وليلة الدخلة، الجن وليلة الامتحان، الجن والسرحان، الجن والنسيان، الجن والغضب، الجن والسهرة".



وسخر "الجندي"، من كتاب لوحيد عبدالسلام بالي، بعنوان "وقاية الإنسان من الجن والشيطان"، يلخص فيها أسباب مس الجن.



وقال الجندي: "بيقول لك عشق الجني للإنسية، أو عشق الجنية للإنسي، ظلم الإنسي للجنية، ونسي يقول لنا الإنسان بيظلم الجني إزاي، هؤلاء يحسبون على الدعوة والعلم".