ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

حصل "الدستور" على أسماء المصابين الثلاثة في حادث انهيار برج كهرباء أثناء إحلاله بمنطقة أوسيم، اليوم الأحد.



المصابون هم "سلامة مرسي على الغندور" ٤٢ سنة، مقيم في طلخا بالدقهلية، ومصاب بكسور بالذراعين والحوض، "علي حسن عيد" ٣٠ سنة، مفيم في القيراطيين بأوسيم ومصاب بصدمة عصبية، و"هيثم فارس السيد" ٣٣ سنة، مقيم في كفر الشيخ، ومصاب باشتباه كسر بالحوض.



وكانت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت عن ملابسات سقوط برج كهرباء في أوسيم وأشارت التحريات إلى أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة شخصين.



وكان اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا بانهيار برج كهرباء، فانتقلت قوات أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو طلعت، رئيس قطاع مباحث شمال الجيزة، وتبين من الفحص أن البرج المنهار تابع لشركة كهرباء سقيل بأوسيم، وأثناء قيام عمال الصيانة بعمل إحلال وتجديد انهار جزء متبق من البرج.



وأسفر الفحص الأولي عن أن الحادث خلف 4 متوفين وثلاثة مصابين وتجري عملية الفحص النهائي والحصر لأعداد الضحايا، وانتقلت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بالجيزة لرفع أثار الحادث.