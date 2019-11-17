دبلوماسى سابق: ألمانيا أكبر شريك لمصر فى الاستثمار والتجارة (فيديو)

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ألمانيا أكبر شريك لمصر استثمارًا وتجارةً بعد الاتحاد الأوروبي، موضحًا أنها من أكبر الاقتصادات في أوروبا.



وأضاف "بيومي"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك عدة ملفات هامة سوف يناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته ببرلين، منوهًا بأن الرئيس السيسي يروج لأفريقيا كقارة تحتاج للمزيد من الاستثمارات.



وأشار "بيومي"، إلى أن مصر تقود الاستثمارات إلى إفريقيا بخبرة مصرية وتمويل أجنبي، إضافة إلى طرح الملف الثنائي وتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد المصري بـ150 مليون يورو كمنحة لا ترد من ألمانيا، وأيضًا نسعى للمزيد من الاستثمارات والتنمية، خاصة أن ألمانيا داعم رئيسي للاقتصاد المصري.

