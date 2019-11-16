زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إقليم بابوا الإندونيسى

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر للزلازل إقليم بابوا الإندونيسى اليوم السبت.



ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطى أن مركز الزلزال وقع على مسافة 362 كيلومترا غربى جايابورا عاصمة إقليم بابوا.



وفى الوقت ذاته نقل اليوم موقع " ديتيك دوت كوم " الإخبارى الإندونيسى عن بيان للهيئة الوطنية الإندونيسية للأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية القول إن مركز الزلزال وقع على مسافة 44 كيلومترا قبالة الشمال الغربى لضاحية بونتشاك جايا بإقليم بابوا، وعلى عمق 127 كيلومترا تحت سطح البحر.



وأضافت الهيئة الوطنية الإندونيسية للأرصاد الجوية أنه لم يتم إصدار أية تحذيرات خاصة بإمكانية حدوث موجات مد بحرية عاتية "سونامى" نتيجة لهذا الزلزال.



ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.