"في ذكرى ميلاده الـ 130".. حديث إذاعي نادر لطه حسين يتحدث عن النبي والخلفاء الراشدين





وفي الحديث الإذاعي، أشاد الأديب الراحل بالخليفتين أبوبكر وعمر، ووصف الفاروق عمر بأنه مؤسس الدولة الإسلامية.





وأوضح الباز، أن هذا التسجيل فيه رد على كل محاولات تشويه صورة الأديب طه حسين، ومحاولات الطعن فيه دينيا.

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، مقطع من حديث إذاعي للأديب الراحل طه حسين وهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين أبو بكر وعمر.