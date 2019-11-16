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توفيق عكاشة يتنبأ باشتعال حرب عالمية ثالثة فى الشرق الأوسط

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:49 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية اشتعلتا على أرض أوروبا وغرب آسيا، ومن الطبيعي أن تكون الحرب العالمية الثالثة على أرض الوطن العربي، وتركيا وإيران، لذلك يسمى الشرق الأوسط.

وأضاف عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "ستكون على أرض إيران والوطن العربي وتركيا، وربما تمتد إلى شمال في اتجاه غرب آسيا، وإن تطورت ستصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تنسحب أوروبا ممثلة في إنجلترا وفرنسا من بدايات المعركة، لتعرضهم لضربات شديدة".

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