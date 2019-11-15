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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 15 نوفمبر 2019

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:51 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.

الحمل
مهنيًا: تجد نفسك في موقع الرابح ويتضح لك أنك حققت انتصارات متعددة، وهذا ما يزيدك حماسة وثقة بالنفس ورغبة في تحقيق المزيد من التقدم.
عاطفيًا: إذا كنت متزوجًا تستعيد حلاوة الأيام الأولى من العلاقة وتعيش أجواء لا تنسى، وتكون الظروف ملائمة جدًا وتنعم بوقت جيد وواعد جدًا.
صحيًا: يمكن أن تكون عرضة لأي وعكة صحية فجأة، المطلوب منك الوقاية والتزام مواعيد ممارسة الرياضة على أنواعها.

الثور
مهنيًا: يقدم لك هذا اليوم مكافأة هدية فما عليك الا ان تستفيد من نوعية الوقت الثمين فلا تقف مراقبا قطار الحظ يمر بالقرب منك دون أن تتحرك.
عاطفيًا: لا تحقد فانت طيب القلب، سامح الحبيب وابدأ صفحة جديدة، لا داعي إلى إظهار حقيقة مشاعرك إذا كنت غير قادر على تمالك نفسك، واحتفظ بملاحظاتك لنفسك حاليًا.
صحيًا: عليك أن تتدارك الأمر فقد تبدأ بالشعور بالتعب والإرهاق، ابتعد قدر الإمكان عن الأشخاص السلبيين أو الذين يؤثرون فيك سلبيًا.

الجوزاء
مهنيًا: تتحرر من القيود المعنوية وتتقدم بانشراح وقوة مصممًا على اجتياز العقبات بشجاعة، تتاح لك الفرصة لبعض المغامرة وربما تحظى بدعم وموافقة.
عاطفيًا: لا تكون أسباب الخلاف مع الشريك ذات اهمية لكنك تتشبث بموقفٍ معاكس ظنًا منك أن المسامحة ذلٌّ لكرامتك.
صحيًا: تعود أن تقوم بتمارين التمدد عندما تستيقظ من النوم، فهو يعزز الدورة الدموية والهضم ويخفف من آلام الظهر إن وجدت.

السرطان
مهنيًا: لا تهمل عملًا أو مسؤولية، الجو ضاغط ويسيطر القلق، وتزداد التحديات فكن جاهزًا.
عاطفيًا: علاقتك بمن تكن له مشاعر الحب بدأت تنضج معالمها، لكنك لا تزال مترددًا في اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
صحيًا: إنتبه لسلامتك ولصحتك، أضبط ردات فعلك وحافظ على مزاجك هادئًا حتى لا تصطدم بالمحيط.

الأسد
مهنيًا: تعيش يومًا غنيًا ومتألقًا، ترتفع المعنويات ما يجعل الآذان مصغية إليك، ويتحدث عن وضع مهني جيد وربما تسجل هدفًا ناجحًا.
عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك عنده، وفي المقابل حرص الشريك عليك مبرّر لأنك تبالغ أحيانًا في رد فعلك تجاهه.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من النشويات والحلويات ولا سيما في وجبات العشاء، وإذا أحسس أن الأمور تفلت من يدك، سارع إلى عرض نفسك على الطبيب المختص قبل فوات الأوان.

العذراء
مهنيًا: قد تشعر بالارتباك، تمالك أعصابك وقدم أفضل ما لديك، ولا تلق اللوم على أحد ولا تتذمر.
عاطفيًا: تطال التأثيرات الوضع العاطفي فينتعش بشكل ملموس، ويكون لحضورك الشخصي وقعٌ جميلٌ وتأثير بارز.
صحيًا: وضعك الصحي جيد، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها، شرط توافر الظروف المناسبة، لكن حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية.

الميزان
مهنيًا: ماذا يحمل إليك هذا اليوم؟ هل تنجح جهودك؟ يفتح أمامك أبواب الحظ والطمأنينة والانفراج، وتكون محاطًا بالحماية التي ترافقك حتى نهاية الشهر تقريبًا.
عاطفيًا: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوة، والمرحلة المقبلة ستكون أفضل، لا تفسح في المجال أمام التدخلات لأنها تؤدي إلى إشكال مع من تحب، وهذا يعدّ إنذارًا للمستقبل.
صحيًا: تتمتع بأعصاب مرتاحة ما يساعدك على ممارسة أعمالك بكل ثقة، وعليك استغلال حيويتك التي تشعر بها لممارسة هوايتك المفضلة.

العقرب
مهنيًا: يوم مناسب للقيام بتحركات جريئة على الصعيد المهني، تكون المفاوضات ناشطة وواعدة، ولن يخيب أملك.
عاطفيًا: كن أكثر جدية وانفتاحًا مع الشريك، وكثرة المزاح تترك تأثيرات سلبية إذا تخطّت الحدود، والغيرة من الأسباب السلبية في العلاقة، فحاسب نفسك قبل الآخرين.
صحيًا: لا بد من الاهتمام بالوضع الصحي، وتجنّب القيام بنشاطات رياضية في الأماكن الباردة واحم نفسك جيدًا.

القوس
مهنيًا:: تعمل فورًا على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك.
عاطفيًا: تقصّر في واجباتك العاطفية على نحو غير معتاد، وتخيّب آمال بعض الذين اتكلوا عليك لتقف إلى جانبهم وتساعدهم.
صحيًا: تستعيد عافيتك وحيويتك وتشعر أنك تستطيع القيام بأعمالك المتعددة من دون إرهاق، ولكن تريث واستفد من هذه الحيوية ولا تبذرها كلها.

الجدي
مهنيًا: مشاريع جديدة بالجملة في انتظارك، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك الى دائرة الضوء مجددًا.
عاطفيًا: يوم ممتاز، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظرك، وتبحث في بداية علاقة او نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل او تحضّر لمشروع سرّي.
صحيًا: تناول الطعام في ساعة متأخرة من الليل لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضرّ، وقد تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجًا.

الدلو
مهنيًا: يكون يومًا سريع النمّط ويفسح لك في المجال لاقتناص الفرص، ويحالفك الحظ بأرباح أو بمكاسب جيّدة أو التوّصل الى عقد معاهدة تحلم بها.
عاطفيًا: حان الوقت للتفكير ووضع خطط مستقبلية لحياتك مع الشريك، مع تجنّب التحدث فى المشاكل التي وقعت في الماضي حتى لا تنكأ جروحًا قديمة.
صحيًا: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وضعت لنفسك أهدافًا عالية وتبذل كل جهدك وأقصى طاقة ممكنة لبلوغها.

الحوت
مهنيًا: لا تقدم على عملية شراء من دون موافقة الشريك، قد تسمع ما لا تحبه أو يقع اللامنتظر، إبق حذرًا وافتح قلبك وذهنك للجديد.
عاطفيًا: يحمل معه هذا اليوم المفاجآت السارة، وتحاول خلاله العبور إلى حياة جديدة مليئة بالإثارة والرومانسية والعواطف الجياشة.
صحيًا: تكون مهملًا ولا توفر لنفسك الراحة الكافية، لكن سرعان ما تدرك أن لصحتك تأثيرًا كبيراُ في نفسيتك، فتسعى لتحافظ عليها سليمة ومعافاة.

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