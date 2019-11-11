مصادر: إجراء التحريات حول مصرع الطالبة شهد فور انتهاء التشريح

كشفت مصادر أمنية أن التحريات التي طلبتها النيابة العامة حول مصرع "شهد أحمد" طالبة بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، سيتم إجراءها فور انتهاء الطب الشرعي من تقريره حول الصفة التشريحية لها.



وأشارت المصادر، إلى أنه فور انتهاء الجهة الفنية من تحديد أسباب الوفاة، تبدأ المباحث الجنائية جمع تحرياتها حول الواقعة وما إذا كانت توجد بها شبهة جنائية أو تقتصر على انتحار الفتاة.



وشرحت المصادر، أن تقرير الطب الشرعي ينتهي خلال مدة تتراوح من أسبوعين إلى شهر، وفور استلام النيابة له سيتم إجراء التحريات اللازمة وموافاة النيابة بها.



وخاطبت النيابة مصلحة الطب الشرعي لاستعجال تقرير الصفة التشريحية حول أسباب وفاة الطالبة للوقوف على مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، واستعجلت النيابة بإشراف المستشار محمد القاضي تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة وكيفية وصول الفتاة من الإسماعيلية حتي محافظة الجيزة ومكان تواجدها خلال اليومين اللذين تغيبت فيهما.



واستمعت النيابة لأقوال أسرة الطالبة والتي أكدت عدم اشتباهها في الوفاة جنائيًا وأن ابنتهم كانت تعاني من مرض نفسي، حيث كانت تعاني من مرض الوسواس القهري.



واستجوب رجال مباحث قسم شرطة الوراق عددًا من الشهود حول هوية الفتاة فور انتشال قوات الإنقاذ النهري لها من المياه، وأشار بعضهم إلى أنهم شاهدوا الفتاة أثناء جلوسها على شاطيء النيل، فيما أشار البعض الآخر إلى مشاهدتهم لها تقوم بالتمشية على النيل لفترة طويلة ولم يشاهدها أحد أثناء القفز في المياه.



ويستعلم رجال المباحث والنيابة من الإدارة العامة للمرور عن كاميرات غرفة العمليات إذا كانت تغطي ذلك النطاق الذي عثر به على حقيبة ومتعلقات المتوفاة للوقوف على حقيقة الواقعة وكيفية قفزها في المياه.