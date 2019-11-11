تنظيم أول قافلة طبية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة فى أسيوط

نظمت المنطقة الطبية بفرع وسط الصعيد، تحت إشراف الدكتور سامي شريف مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي بأسيوط و الدكتور محمد علي رسلان مدير المنطقة الطبية بفرع وسط الصعيد، أول قافلة طبية، لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب.



وتوجهت قافلة لمدرسة التربية الفكرية بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم للكشف على المرضى واكتشاف الحالات المرضية بين طلاب المدرسة، حيث أسفرت نتائج القافلة على الكشف عن ١١٠ طالبًا.



وصرح الدكتور محمد علي رسلان بأن، القافلة جاءت كبداية لسلسلة من القوافل الطبية تنفيذًا لسياسات الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخدمة قطاع عريض من أفراد الشعب تحت مبادرة "حياة كريمة".



وأضاف مدير المنطقة الطبية بفرع وسط الصعيد، بأن القافلة نُفذت بالتعاون بين كلًا من مركز إعلام أسيوط و مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بمشاركة جمعيتي الابتسام و الأمل بساحل سليم.



وتابع رسلان قائلًا، حضر الفعاليات من المركز الإعلامي الدكتورة مروه سيد سلام، و من التربية والتعليم مديرة إدارة التربية السكانية زاهية أحمد عطا، ومن المنطقة الطبية الدكتورة فرغلى رشوان، والدكتور مجدي أرميا طبيب باطنة وأطفال، والدكتورة فيفان سامي طبيبة جلدية من مستشفى الشاملة، والدكتورة مايسون فرغلي رشوان علاج طبيعي، والدكتور حسام الدين متولي اخصائي نفسي، و كريمة شعبان مسئول تمريض الصحة ألمدرسية، و سناء عبد العزيز تفتيش زائرات المنطقة الطبية.