أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ62.41 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الأثنين، بعد أن أشارت الصين إلى تقدم إيجابي نحو اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة، ما زاد الآمال بنهاية لنزاع طال أمده أثر سلبي على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.



وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 67 سنتًا، أو 0.9%، لتبلغ عند التسوية 62.41 دولار للبرميل بينما قفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93 سنتًا، أو 1.6%، لتغلق عند 57.13 دولارا للبرميل.



وكانت وزارة التجارة الصينية نهاية الأسبوع الماضي، قالت إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا أثناء مناقشات على مدار الأسبوعين المنقضيين على إلغاء رسوم جمركية على مراحل، لكنها لم تقدم جدولًا زمنيًا.



ودفعت الزيادة الكبيرة في أسعار غرب تكساس الوسيط علاوة برنت على خام القياس الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ منتصف سبتمبر الماضى.