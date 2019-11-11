حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 11 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحوت قالت:

مهنيًا: يوم جيد للاستراحة والتحضير ولإعادة النظر في بعض القرارات المهنية المتعلقة باعتراضات تقدمت بها متعلقة بطبيعة العمل، وتبتعد عن المشاكسات وتحاول ان تستريح.

عاطفيًا: تتعامل مع الشريك بلياقة ولطف وتحاوره بجدية وفي العمق، وتبادر إلى البحث عن الأسباب التي يمكن أن توقعكما في المحظور.

صحيًا: لا تستطيع النوم ويمكن أن تتأزم وضعية أعصابك بسبب قلة الراحة وانهماكك ساعات طويلة في العمل.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.