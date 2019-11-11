حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 11 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: تطوي الصفحات المؤلمة وتعوض عن الوقت الضائع وتتقدم بخطى ثابتة الى الامام فتعيش يوما جميلا مليئا بالنجاح والازدهار فتبرز قدراتك الإبداعية على كافة الأصعدة.



عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها، عليك التساهل معه وهذا الأمر سيزيده طمعًا بك.



صحيا: الهدوء هو أفضل حلّ لمعالجة العصبية الزائدة، وخصوصًا في هذه الفترة، لا تكثر من شرب المنبهات، فهي تسبب لك آلامًا في المعدة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.