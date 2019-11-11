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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 11 نوفمبر 2019

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:07 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأثنين، وفيما يخص برج الأسد قالت:

مهنيًا: تتزامن المسؤوليات وتختلط، بسبب المربع الفلكين بين الثور والعقرب اخصامك قد تخيّب الأحداث أملك، وتتأثر بصورة غير مباشرة بالجو المشحون، وكُن موضوعيًا ولا تضخِّم الأمور.

عاطفيًا: تبدو الأفكار واضحة وترغب في أخذ المبادرة للارتباط، لكن إياك والتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية.

صحيًا: أنت بحاجة هذا اليوم إلى استرداد قوتك أو على الأقل إلى جمع وتركيز أكثر استعدادًا للأيام المقبلة، إذ حضّر نفسك منذ اليوم.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
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