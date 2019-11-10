نصيحة بسيطة لحماية سجاد منزلك من سيارة الأطفال

ونشرت صحيفة "ميرور البريطانية" أن مستخدمة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، توصلت إلى طريقة سريعة وبسيطة، لحماية السجاد، من نقل الأوساخ بعربة طفلها، باستخدام أداة متوفرة في معظم المنازل.





وفي الأجواء الباردة والرطبة في الشتاء، تستخدم الناشطة قبعة الاستحمام، لتغطية عجلات عربة الأطفال، لمنعها من نقل الأوساخ عبر السجاد في المنزل.





وكتبت المستخدمة على صفحتها "اشتريت قبعات استحمام بـ 1 جنيه استرليني (1.4 دولار)، وهي مثالية لوضعها على عربة الأطفال لحجب الوحل عن السجاد، والأرضيات".





يعانى ممن لديهم أطفال صغار لصعوبة الحفاظ على نظافة المنزل وقتًا طويلًا.وحظي المنشور بأكثر من 6000 إعجاب على الموقع، وأشاد معلقون بالفكرة الذكية التي تحمي المنزل من عجلات عربة الأطفال بأقل كلفة ممكنة، حسب "ميرور" البريطانية.