الديهي يؤكد تورط تركيا بإسقاط الطائرة الروسية في مصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن التقرير الذي أذاعته الإذاعة الدنماركية عن المتورطين في تفجير الطائرة الروسية في مصر عام 2015، ذكر المخابرات التركية 5 مرات، الأولى أنها احتضنت باسل حسن، العقل المدبر لسلسلة عمليات وتفجيرات إرهابية، ومنها إسقاط الطائرة الروسية، وذلك لتحقيق أهداف استخباراتية، وهو ما كشفت عنه التحقيقات الأسترالية مع خالد الخياط.



وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه وفقًا للاعترافات فإن باسل حسن كان موجودا في مطار إسطنبول وتم القبض عليه في ربيع 2014 في السجن التركي، ثم أفرج عنه في خريف 2014 بعد اتفاقية لتبادل الأسرى مع داعش، للإفراج عن 49 دبلوماسيا.



ولفت الديهي، إلى أنه وفقًا للاعترافات، كان باسل يرسل طرودا مفخخة "متفجرات" من تركيا لمطارات دول متعددة لأكثر من عاصمة لقياس مدى كفاءتها، وكان ينقل طائرات بدون طيار لسوريا عبر تركيا، كما كان يرسل متفجرات لمطارات دول أوروبية وأجنبية لمحاولة تنفيذ تهديدات تركيا.



وعرض، الديهي، آخر صورة لباسل حسن، تم التقاطها له على هاتف إحدى الداعشيات التي كان يحبها.



