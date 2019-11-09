سهى زكي تكشف تفاصيل تكريمها من اتحاد الأدباء الدولي

كرم اتحاد الأدباء الدولى، الكاتبة سهى زكي، بعدما رشحتها الكاتبة صفاء عبد المنعم للتكريم، مع عدد من الأسماء الأخرى المميزة.



وقالت "زكي" للدستور": الاتحاد طلب من الأستاذة صفاء ترشح له أسماء أدباء وأديبات من مصر لتكريمهم اثناء احتفاليتهم فى مصر، لأنه سبق وتم تكريمها من قبلهم مرتين؛ مرة فى تونس ومرة فى بلد أخرى، ويثق فى اختياراتها، وبما أنها تعرف تجربتى الأدبية وتتابعها منذ خطواتى الأولى وتعرف أننى لا أجيد تسويق نفسى أدبيا، فقد أخذت على عاتقها ترشيحى من ضمن أسماء أخرى مميزة.



وتحدثت عن دور الكاتبة صفاء عبد المنعم في حياتها الشخصية والإبداعية، قائلة: دعم صفاء لى بدأ من قبل ما أقابلها أو اتعرف عليها، منذ كنت أسمع عنها من أصدقائى الأدباء ككاتبة مختلفة وزوجة لشاعر مهم هو مجدى الجابرى وعندما توفى كانت صدمة كبيرة لكل أصدقائى وحزنت لحزنهم عليه وحتى هذا التوقيت لم أكن قد تعرفت عليها، لكنى أحببتها وارتبطت روحيا بها وتعاطفت مع فقدانها لحبيبها، ثم تدور الأيام دورتها المعهودة لأكتشف بعد وقت لماذا ارتبطت روحيا بصفاء لأننى مررت بتجربة تتؤام تجريتها، فقدت زوجى الأديب الشاب محمد حسين بكر وترك لى ابنه مثلما ترك مجدى لها ابنتين وترك لى تركته الإبداعية مثلما ترك مجدى لصفاء تركته، وكذلك ترك لها معاناة الوحدة والمسئولية والكفاح لتربية ابنتيها اللتان تخرجتا من كليات القمة وهى تصدر كتاباتها وتعمل مديرة مدرسة ومهمومة بتوصيل الحكايات للأطفال.



وتتابع: كانت صفاء ملهمتى وبطلتى وتعرفنا بعد وفاة زوجى فى الأتيليه منذ ١٣ عاما، ومنذ ذلك الحين وهى رفيقة طيبة هادئة غير مزعجة وحنونة لأبعد حد، ورغم عدم التقائنا بشكل منتظم إلا أن متابعتنا لبعض لا تنقطع أبدا واكتشفت أن بيننا كثير من الصفات المشتركة الذى أحبها، ودايما أخد رأيها فى شغلى وأثق فى رأيها، وهذا يحدث مع عدد قليل جدا من الأصدقاء لأننى ممن يحرجون من عرض كتابتهم، لكن هى ممن لا أشعر بخجل عند اتخاذ رأيها.



وتضيف: أن تأثير التكريم الذي يأتي من جهة تعرفك ومقدرة تعبك وشغلك وأنت معندكش طاقة تسوق لكتابتك بيبقى عظيم لأن ده معناه إن إخلاصك فى شغلك متشاف ومحسوس ومؤثر، وطبعا الجوائز مهمة، لكنها مشروطة بجهد كبير ومنافسة خاضعة لذائقة لجان، فتأثيرها نسبى وطبعا مهمة.



يذكر أن اتحاد الأدباء الدولي هو اتحاد غير ربحى يهدف لتسليط الضوء على أدباء العالم العربي وعمل تبادل معرفى بينهم، يرأسه إياد البلداوي.

