سفيرا مصر والإمارات بالسعودية فى ضيافة الملك لير بـ"موسم الرياض"

حرص السفير المصري بالرياض أحمد فاروق ونظيره الإماراتي شخبوط آل نهيان وعدد من السفراء والأمراء حضور العرض المسرحي الكبير الملك لير من بطولة النجم القدير يحيى الفخراني ومن إخراج تامر كرم الحاصل مؤخرًا على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج.



وتقدم الملك لير بموسم الرياض وسط نجاح جماهيري كبير بعد نجاحها الكبير في رؤيتها الجديدة رغم أنها قدمت منذ سنوات على مسرح الدولة ولكنها عادت في رؤية جديدة للمخرج تامر كرم وبممثلين جدد وحققت نجاحًا باهرًا وهي من إنتاج مجموعة كايرو شو.



والعرض يشارك في بطولته كل من، أيمن الشيوي وريهام عبدالغفور ورانيا فريد شوقي ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأخرون.