براتب يبدأ من 2400 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 2000 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 2000 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الغزل والنسيج والصباغة، براتب يبدأ من 2400 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 200 عامل غزل، 200 عامل تدوير، 200 عامل تعبئة، 200 عامل سحب، 200 عامل مكبس، 200 عامل خدمات الإنتاج، 100 عامل مخازن، 500 عامل صباغة (جيكر، مستمر، حرق وبرة، كسترة، وسنفرة)، و200 عامل رام.



ويشترط في المتقدم لإحدى تلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهل متوسط.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوفير تأمين صحي، تأمين اجتماعي، ومواصلاتى (العاشر من رمضان، بلبيس، أبو حماد، والدائري).



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على 01113294806 أو 01270651549، والتواصل مع المدير المسئول أحمد أسامة، أو التوجه لمقر الشركة في مصنع البركة طريق الروبيكي، مجمع زيزينيا، أمام سيراميكا كليوباترا، العاشر من رمضان.