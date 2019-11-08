القضاء البرازيلي يأمر بإطلاق سراح الرئيس السابق لولا دا سيلفا

أصدر القضاء البرازيلي، اليوم الجمعة، أمرًا بضرورة إطلاق سراح الرئيس السابق لولا دا سيلفا، الذي يقضي حكمًا بالسجن مدة 12 عامًا في قضايا فساد تم تخفيضها لاحقًا إلي 8.



وأوضحت شبكة 'إيه بي سي نيوز' الأمريكية أن أمر المحكمة البرازيلية يطالب الشرطة الفيدرالية الامتثال 'علي وجه السرعة' للقرار الصادر.



ويأتي هذا الأمر بعد قرار المحكمة العليا في البرازيل أمس بأنه لا يجوز سجن أي شخص إلا بعد استنفاد جميع الطعون المقدمة إلى المحاكم العليا.



وكان الرئيس البرازيلي السابق حكم عليه بالسجن 12 عامًا وشهرا واحدا بتهمة حصوله على رشوة لمساعدة شركة 'أو آي اس' للإنشاءات في الحصول على عقود مربحة من شركة النفط الوطنية بتروبراس، وذلك خلال فترته الرئاسية بين عامي '2003 و2010'.