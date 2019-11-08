"صوت الشعب" يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي الشريف

هنأ المستشار أحمد حسين البراوى رئيس حزب صوت الشعب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بطل معركة البناء والتنمية بذكرى المولد النبوي الشريف.



ودعا البراوى فى بيانه، الشعب المصرى بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لتحقيق النهضة الشاملة فى البلاد، والقضاء على منابع الإرهاب الأسود الذي يلفظ أنفاسه، مقدما التهنئة للقوات المسلحة والشرطة لما يبذلونه من تضحيات للحفاظ على أمن وأمان البلاد.



واختتم بيانه قائلا: "ندعو الله أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا بسلام، وأن يبعد كل شر يحاك بها، وندعو كل فئات الشعب دائمًا للتماسك والوحدة، للاستمتاع بكل المناسبات الطيبة والوقوف معًا ضد قوى الشر".