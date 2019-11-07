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انهيار دلال عبدالعزيز في جنازة هيثم أحمد زكي.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:13 م
الفنانة دلال عبدالعزيز
الفنانة دلال عبدالعزيز
سناء إسماعيل
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دخلت الفنانة دلال عبدالعزيز، في حالة بكاء شديدة خلال تشييع جنازة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، والتي تم تشييعها من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وقالت خلال تصريحاتها لبرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "حبيبي دا ابني عاش يتيم ومات وحيد، مش قادرة أقول غير كدا".

ورحل الفنان هيثم أحمد زكي، عن عالمنا بشكل مفاجئ عن عمر يناهز الـ35 عامًا، وكشفت التقارير الأولى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

يذكر أن تشييع جنازة الفنان هيثم أحمد زكي، شارك فيه عدد من النجوم منهم الفنان أشرف زكي، المخرج سامح عبدالعزيز، وأحمد السعدني ومحمد لطفي، والمخرج كريم العدل، محمد أمام، محمد هنيدي، إلهام شاهين، أمير شاهين، هشام ماجد، باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسي، زوجها محمد عبدالمنصف، دلال عبدالعزيز، نهال عنبر، ماجدة زكي، زينة، بوسي شلبي، فيفي عبده، محمد شاهين، منى عبدالغني، محمد فراج، طارق عبدالعزيز، آيتن عامر، بسمة، دينا الرشبيني، والمخرج علي بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامي أحمد شوبير.
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