وفاة والد الفنان أكرم حسنى.. وتحديد موعد الجنازة
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:04 م
سلمى اشرفطباعة
أعلن الفنان أكرم حسني، قبل قليل عن وفاة والده.
أكرم كتب عبر حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام": "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وقال إن صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة غدًا بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، وجار تحديد موعد ومكان العزاء.
أكرم كتب عبر حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام": "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وقال إن صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة غدًا بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، وجار تحديد موعد ومكان العزاء.