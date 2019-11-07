وفاة والد الفنان أكرم حسنى.. وتحديد موعد الجنازة

أعلن الفنان أكرم حسني، قبل قليل عن وفاة والده.



أكرم كتب عبر حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام": "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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‫وقال إن صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة غدًا بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، وجار تحديد موعد ومكان العزاء.