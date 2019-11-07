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مدير عام تدريب الأئمة: السيسي شخصية نادرة ومخلص في عمله

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:02 م
الشيخ أحمد ترك
الشيخ أحمد ترك
هدير شعراوي
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قال الشيخ أحمد ترك، مدير عام تدريب الأئمة السابق بوزارة الأوقاف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شخصية نادرة وهو مخلص فيما يقول ومخلص فيما يعمل، وملم بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية على جميع المستويات وخاصة المستوى الفكري.

وأضاف "ترك"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن الرئيس السيسي، منذ سنوات يكرر طلبه بتجديد الخطاب الديني، والمواجهة الإيمانية للتحديات الفكرية والأخلاقية.

وأوضح مدير عام تدريب الأئمة السابق بوزارة الأوقاف، أن مهمة الإمام والواعظ ورجل الأزهر لا بد أن ننتقل من مهمة الواعظ على المنبر لكونه ممارس على السوشيال ميديا، حيث أن الرئيس لفت لأمر في منتهى الخطورة، أن تجنيد الشباب وتدريبهم وتوجيههم يتم من خلال السوشيال ميديا.
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