حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 7 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج الحوت، قالت:





مهنيًا: ترتفع المعنويات، وتشعر بالانتعاش، وتعبر عن نفسك بطريقة سلسة، كما يقدم لك إمكانية للاحتفال للتوقيع على عقد فلا تتراجع، ولا تفقد الأمل في هذا اليوم القوي والناجح.





عاطفيًا: ضغوط العمل تدفعك إلى كنف الشريك الذي يخفف عنك همومك المهنية، ويسدي لك النصائح التي تستفيد منها.





صحيًا: يمكن أن تعاني ارتفاعًا في الضغط إذا كنت ممن هم عرضة له، لذلك لا تنفعل ولا تغضب وخفف من عصبيتك قدر الإمكان.



