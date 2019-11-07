حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 7 نوفمبر 2019
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:20 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، وفيما يخص برج الحوت، قالت:
مهنيًا: ترتفع المعنويات، وتشعر بالانتعاش، وتعبر عن نفسك بطريقة سلسة، كما يقدم لك إمكانية للاحتفال للتوقيع على عقد فلا تتراجع، ولا تفقد الأمل في هذا اليوم القوي والناجح.
عاطفيًا: ضغوط العمل تدفعك إلى كنف الشريك الذي يخفف عنك همومك المهنية، ويسدي لك النصائح التي تستفيد منها.
صحيًا: يمكن أن تعاني ارتفاعًا في الضغط إذا كنت ممن هم عرضة له، لذلك لا تنفعل ولا تغضب وخفف من عصبيتك قدر الإمكان.
يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة لتوقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.