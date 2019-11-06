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وزراء وسياسيون فى حفل افتتاح الأسبوع الكويتى الثانى عشر بمصر
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:22 ص
تصوير: محمود عبد الناصر
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