الباز منتقدا محافظ الغربية: لا علاقة له بالدولة ولا يعرف ما يدور في الإعلام

استجاب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، ووعد بحل مشكلة المواطن هاني كشك بمركز زفتى في الغربية.

وقال الباز، إن البرنامج حاول التواصل مع محافظ الغربية المهندس هشام سعيد، لحل مشكلة هذا المواطن، ولكنه يدبو أنه لا علاقة له بالدولة على الإطلاق، ولا يعرف ما يدور في الإعلام، وكأن المسألة لا تعنيه.

يشار إلى أن المواطن هاني كشك، يعاني من مشكلة في دخول منزله بسبب إقامة جاره لجدار أغلق باب منزله، ولم يتمكن من استصدار حكم بإزالة الجدار حتى الآن لمدة 4 سنوات.