رئيس الجمعية المصرية للاستثمار: 3 أسباب لارتفاع تحويلات المصريين

قال عوض الترساوي، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار، إن مصر تشهد الارتفاع الثامن على التوالي لتحويلات المصريين من الخارج.



وأوضح الترساوي، خلال تصريحات لفضائية "الغد"، أن هذا الارتفاع يرجع لعدة أسباب، أولها: أنه موسم الإنفاق على المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة، وثانيها: ثقة المصريين في الاقتصاد بعد تحسُّن المؤشرات المصرية بشكل جيد، وثالثًا: انخفاض أسعار العقارات، وهو ما أدى لتوجيه الأموال لشراء العقارات.



ولفت إلى أن ارتفاع التحويلات يأتي بالتزامن مع عودة السياحة وارتفاع إيراداتها إلى ما يقارب 12.5 مليار دولار، وكذلك الارتفاع في الصادرات المصرية لتصل إلى 25 مليار دولار.

