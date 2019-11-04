الوليد بن طلال في موقف طريف مع حفيدتيه.. صور

اعتاد الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة كل من شركة المملكة القابضة في السعودية، ومجموعة روتانا القابضة، على نشر صور ومواقف من حياته الخاصة وبالتحديد مع حفيدتيه.



ونشر الوليد، صورا له برفقة حفيدتيه مايا وجنى، خلال نزهة خاصة لهم عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، وظهر خلال الصور وهو يحمل حفيدته جنى وهي تنظر إلى المياه لمشاهدة الأسماك.



وعلق على الصور قائلًا: "حفيدتي مايا بنت خالد الوليد، تساند أختها جنى بطريقتها الخاصة"، وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي أثنت على روحه المرحة وحبه لحفيدتيه.



وكان الوليد قد نشر خلال الفترة الماضية فيديو له وهو يعدو في منزله على أن تقوم إحدى حفيدتيه باللحاق به أولًا.

