عبدالفتاح الطاروطي يعلن انتهاء أزمة الشيخ ممدوح عامر مع نقابة محفظي القرآن

أعلن الدكتور عبدالفتاح الطاروطي، القارئ بإذاعة القرآن الكريم، انتهاء أزمة القارئ ممدوح عامر بعد تواصله مع نقابة محفظي القرآن واستماعه لملاحظاتها.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "ألمحور"، أنه ليست هناك أزمة بين نقابة محفظي القرآن والشيخ ممدوح عامر, لافتًا إلى أنه يحيي النقابة، لأن دروها كبير في الحفاظ على القرآن وأهله.

وأضاف "الطاروطي"، أن الشيخ ممدوح عامر إذا وجه إليه توجيه عليه أن يعلم أن هذا التوجيه من باب غيرة النقابة على القرآن.

وتابع: "أغلب القراء ليسوا معصومين من الخطأ والقرآن أكبر وأجل والكل صغير أمام القرآن، والشيخ ممدوح عامر أكن له كل الاحترام والتقدير، وكنت أقول له موقف عابر وينتهي، لكن الموضوع وصل للإعلام".

وواصل: "أحيي نقابة محفظي القرآن لأنهم هم من يتصدي للدفاع عن كتاب الله وتقويمهم لبعض القراء ليس من باب الهجوم عليهم ولكن من أجل تقويمهم".