سر الاحتفاء بمقتنيات "توت غنخ آمون" في لندن

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات إن الاحتفاء العالمي بعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون في العاصمة البريطانية هو نتيجة طبيعية لعظمة الملك الشاب، كما أنها المقبرة الوحيدة التي لم تنهب واكتشفت كاملة.



وأضاف "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مقبرة الملك اكتشفت كاملة وكانت تحتوي على كنوز، مردفًا: "ملك مات صغيرًا في عمر 18 عاما، ورغم صغر سنه إلا أن مقبرته كان مليئة بالكثير من الكنوز".