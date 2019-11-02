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توك شو

نشأت الديهي: بيانات النيابة العامة تتخذ منحنى تصحيحي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:43 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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أبدى الإعلامي نشأت الديهي، إعجابه ببيان النيابة العامة، عن واقعة كمسري قطار الإسكندرية، مشيرًا إلى ختام البيان الذي أهابت فيه النيابة بإيجاد آليات تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداءً.

وقال الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten": "نبحث عن آلية مثل المترو، مش الراكب يطلع القطار، وندور عليه".

ولفت الديهي، إلى أن البيان نوه بتطبيق القانون على المخالفين، وليس الارتجال، مردفًا: "هذا البيان يؤكد التوجه نحو منحنى تصحيحي، بيانات مؤسسية رائعة تؤدي إلى تصحيح مفاهيم خاطئة، أنا بستمتع ببيانات النيابة العامة".
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