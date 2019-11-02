فورد تكشف عن موعد طرح النسخة الجديدة من "برونكو"

كشفت شركة فورد الأمريكية المصنعة للسيارات عن الموعد الرسمي لطرح النسخة الجديدة المنتظرة من طراز "برونكو" لعام 2020.



ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن الفيديو التشويقي الذي نشرته فورد أشار إلى أن ربيع عام 2020 هو الموعد الرسمي لطرح النسخة الجديدة من "برونكو".



وجاء ضمن الفيديو الذي نقله الموقع الأمريكي، مراحل تطور طراز فورد "برونكو" عبر العصور، غير أنه لم يكشف عن أي تفاصيل تتعلق بتصميم النسخة الجديدة من الطراز.



ورغم عدم كشف فورد عن أي تفاصيل رسمية تتعلق بمحرك الطراز؛ فإنه وفق تسريبات من داخل الشركة، سيكون طراز "برونكو" 2020 مزودا بمحرك توربيني بسعة 2.3 لتر، وينتج قوة 270 حصانا مع عزم دوران 420 نيوتن متر، بالإضافة لناقل سرعة يدوي مزود بـ7 سرعات.