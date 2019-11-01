هوجان يطلب من المصريين الدعاء له لهذا السبب (فيديو)

حذر أسطورة مصارعة المحترفين هولك هوجان، الأطفال والكبار، من محاولة تقليده في المنزل، قائلًا: إن الأمر في غاية الخطورة"، وكشف أنه نفسه غير مفاصل ركبتيه، وعظمتي الفخذين.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"في 12 نوفمبر سأدخل للمرة العاشرة غرفة العمليات لإجراء جراحة في الظهر، ولدي عكازين أضطر لاستخدامهما أحيانًا".



وطلب هوجان، من المصريين أن يدعوا له من أجل نجاح العملية الجراحية، وكرر تحذيره، من أن يقلده الأطفال، حتى لا يسقطون من فوق الكنبة أوالكرسي وربما يتعرضون لإصابة خطيرة.



وختم برسالة لمحبيه من المصريين، قائلًا:"ماذا ستفعلون عندما يتحول هوجان ومحبيه في مصر إلى وحوش في مواجهتكم؟".

