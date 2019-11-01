بالصور.. حفل أدهم نابلسى بالقاهرة الجديدة

قام النجم الأردني أدهم نابلسي بإحياء واحدة من أقوى حفلاته، وذلك داخل مسرح كايرو فيستفال سيتي بالقاهرة الجديدة، ويعتبر ذلك الحفل أول حفل له بمصر بعد فترة كبيرة، وذلك وسط حضور الآلاف من محبيه وجمهوره تحت لافتة كامل العدد.



وصعد "أدهم" إلى مسرح الحفل على أغنية "هو الحب" وسط تفاعل وصيحات كبيرة من الجمهور مرددين الأغنية ثم قام بتقديم وصلة غنائية كبيرة لأكثر من ساعتين وغناء العديد من أشهر أغانيه منها "مشتاق" و"كيف بحبك هيك" و"شدني أغمرني" و"لبعض خلقنا" و"نسخه منك" وغيرهم العديد وسط أجواء من التفاعل والبهجة بين الجمهور ومحبيه.



وفي نهاية الحفل قام بشكر كل محبيه من الجمهور المصري وأنه يكرر حضوره لمصر في العديد من الحفلات الكبرى خلال الفترة القادمة ولا يغيب عنهم مرة أخرى وشكر كل القائمين على الحفل وعقب نزوله من مسرح الحفل قام العديد من الجمهور بالالتفاف حوله لالتقاط الصور السيلفي والتذكارية مع نجمهم المفضل وسط أجواء من الفرح والبهجة بينهم.