مي كساب تحتفل بسبوع ابنها "نوح" (صور)

شاركت الفنانة نرمين زعزع، متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، بصورة من حفل سبوع نجل الفنانة مي كساب وتحتفل به اليوم.



وأنجبت مي كساب قبل أيام مولودها الجديد "نوح"، بإحدى المستشفيات الخاصة.



واختارت مي كساب، لإطلالتها خلال حفل السبوع عباءة واسعة حتى تخفي بها زيادة الوزن التي اكتسبتها خلال فترة الحمل.