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فن

4 حفلات على مسارح الأوبرا بمهرجان الموسيقى العربية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:39 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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تستقبل مسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، أربع حفلات ضمن فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في الثامنة مساء السبت المقبل.

ويستقبل المسرح الكبير حفلًا غنائيًا للنجم مدحت صالح بصحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، ونخبة من أعمال الطرب الشهيرة التي اعتاد تقديمها لجماهيره إلى جانب مختارات من أعماله الخاصة الشهيرة، يسبقه فقرة للفرقة السلطانية العمانية للموسيقى والفنون الشعبية ويليها فاصل غنائى للمطربين رحاب مطاوع واللبناني سعد رمضان.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، تقدم المطربة نادية مصطفى، فاصلًا بمصاحبة فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، يسبقه فاصل لكل من نهي حافظ، ورضوي سعيد، وأحمد إبراهيم، وأحمد محسن، ومحمد شوقي.

وتمتد فعاليات اليوم إلى أوبرا الإسكندرية، حيث يقام حفل في فاصلين، الأول يحييه كل من عازف القانون العراقي فرات قدوري والمطربان مي حسن ووليد حيدر، أما الفاصل الثانى يتغنى خلاله النجم مراون خوري بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفي حلمي.

وعلى مسرح أوبرا دمنهور، يقدم الفنان المغربي فؤاد زبادي بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي فاصلًا غنائيًا، يسبقه فاصل لكل من غادة أدم وعازف الكمان اللبنانى جهاد عقل.

وتبدأ في العاشرة صباحًا على المسرح الصغير بدار الأوبرا بالقاهرة، أولى جلسات المؤتمر العلمى المصاحب للمهرجان، وتفتتح بكلمة لكل من الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية، بعدها يتم مناقشة محور التراث الموسيقي العربي والمجتمع، ويشارك فيها الدكتورة سلوي الشوان، ومني زريق الصايغ، وروزي بيهم.

وتستأنف الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهرًا لمناقشة محور الموسيقى والطفل العربى بين الماضى والحاضر، ويشارك فيها كل من الدكتور كفاح فاخوري، والدكتور عصام الجودر، والدكتورة مسعودة القرش، والدكتور ناصر هاشم بدن، والأستاذة هبة الترجمان، والدكتور نجيب شيشون.
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