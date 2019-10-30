إعلامية كويتية تنتقد محمد عبده بسبب صورته مع فيفي عبده (شاهد)

انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنان السعودي محمد عبده، بسبب صورة قديمة نشرتها الفنانة فيفي عبده، من إحدى حفلاتها القديمة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وظهرت فيفي عبده، في الصورة وهي ترقص على نغمات أغاني الفنان محمد عبده، وإلى جانبه، وذلك في أحد الفنادق الكبرى.



وأعادت مي العيدان، نشر الصورة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "فيفي عبده مع محمد عبده.. والله ما طلعت هين يا أبو نوره.. طحت من عيني بعد ما كنت عالي".



يذكر أن فيفي عبده، استعادت خلال الفترة الماضية ذكريات بعض أعمالها الفنية القديمة وذلك عبر صفحاتها على مواقع التواصل.