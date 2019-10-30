لحظة تحرك قطار شبين القناطر دون سائق (فيديو)

عرض برنامج "90 دقيقة"، لحظة تحرك قطار دون سائق في شبين القناطر بالقليوبية، والذي تسبب في حالة هلع كبيرة بين الركاب وقفز البعض خلال سير القطار.



وكانت وزارة النقل قد شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة التي حاولت السكك الحديدية إخفائها واستمرت التحقيقات لثماني ساعات.



واستمعت اللجنة لشهادات شهود العيان كما نجحوا في الوصول إلى مجموعة من المواطنين الذين كانوا بداخل القطر، وتحدثوا معهم عن تفاصيل الواقعة وكيف تم التعامل معها.



كما حصلت اللجنة أيضا على فيديوهات من بعض المواطنين توضح الأزمة فور تحرك القطار، بالإضافة إلى فيديو آخر للقطار وهو متوقف بعيدًا عن الرصيف في غير الموضع المخصص له، كما حصلت على نسخ من فيديوهات أبراج المراقبة التي وضحت حالة الارتباك التي تعرض لها موظف البرج أثناء حدوث الكارثة، فضلا عن الحصول على بعض الملاحظات الفنية الآخرى.