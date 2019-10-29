برلمان بريطانيا يوافق على انتخابات مبكرة في ديسمبر

وافق مجلس العموم البريطاني، مساء اليوم الثلاثاء، على دعوة رئيس الحكومة بوريس جونسون لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 12 ديسمبر المقبل.



جاء ذلك خلال جلسة لمجلس العموم مساء اليوم استكمالا لجلسة الأمس، وذلك وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



وكان البرلمان البريطاني، رفض أمس في جلسته الأولى، دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر المقبل.



وسبق أن اقترح بوريس جونسون طرح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وكان الوزراء منقسمين حول ما إذا كانوا سيذهبون لإجراء انتخابات مبكرة، مع حلول الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 31 أكتوبر الجاري.



