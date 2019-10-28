بعد فضيحته مع الدولار.. الديهي لحمزة زوبع: كيف تحترم نفسك؟

علق الإعلامي نشأت الديهي، على الفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي، للإعلامي حمزة زوبع، وهو يروج لارتفاع سعر الدولار لـ150 جنيها في مارس 2019، ولـ250 جنيها في ديسمبر، ويدعو المصريين لتحويل أموالهم لدولارات.



وقال الديهي خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten": "أهو مارس عدى، وداخلين على ديسمبر وسعر الدولار نزل لـ 16.15، بتحترم نفسك إزاي يا زوبع؟".



وأردف: "جاهل وكذاب ومنافق، هذا هو إعلام الإخوان، التنظيم الدولي والمرتزقة المقبورين، موتوا يغيظكم".

