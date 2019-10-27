"صحة السويس": نحث المواطنين على التسجيل في "التأمين الصحي الشامل"

قال الدكتور محمد يوسف، وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة السويس، إن محافظة السويس بدأ فيها فتح ملفات التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، ضمن محافظات المرحلة الأولى مع جنوب سيناء والسماعيلية والأقصر أسوان، فتحوا الملفات في بداية أكتوبر.



ولفت وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة السويس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن المحافظة بها 26 وحدة صحية، وبدأوا بتطوير 15 وحدة صحية لتتلائم مع كود الجودة، موضحًا أن الوحدات تخدم 760 ألف مواطن.



وأوضح أن الأعداد التي سجلت بدأت قليلة وزادت تدريجيًا، مشيرًا إلى أنه بحلول شهر يوليو سيكون تم الانتهاء من تغطية جميع المواطنين.



وأردف: "نحث الناس على التسجيل، وفي الريف رائدات الصحة تطرق المنازل لحثهم على التسجيل مع دحض الشائعات، مثل إلغاء التأمين الصحي".