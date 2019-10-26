الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

شاركت فرقة "الكركلا" للدبكة اللبنانية في تقديم عروضها بلندن للمرة الأولى عام 1970، بعدما قدم مجلس السياحة اللبناني وقتها بالتشاور مع الفرقة لتقديم عروضها بلندن.



وفوجئ الإنجليز في اليوم التالي بوصول الفرقة للندن باحتلالهم لميدان هايما، هو ميدان ألبرت، ويملئون الدرج المقام أمام تمثال مرسس قاعة ألبرت هول، ثم يقدمون في الهواء الطلق بعضًا من رقصاتهم، وكان الرد عندما سأل المارة من أين جاءوا فقالوا لهم من لبنان.



وقدمت الفرقة عروضها في عدد من المسارح بلندن والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وخلال سفر الفنان الراحل فريد الأطرش، للندن للعلاج علم أن نغمات أغنيته "رقصة الجواري"، عرضت في قاعة ألبرت هول، وعلم بعدها أنها لفرقة الكركلا اللبنانية.



وحرص الأطرش على زيارة الفرقة خلال العرض، وفوجئ أعضاء الفرقة به يحتل إحدى المقصورات الأولى وفي نهاية العرض قال لهم: "لم أكن اعتقد أن موسيقاي تصور الشرق بهذه الصورة الزاهية حتى رأيت عرضكم".



ورد أعضاء الفرقة على إطراء فريد الأطرش بدعوته لتكريمه في المنزل الذي قاموا باستئجارة وقدموا له عرضًا خاصًا به.



وخلال تواجد الفرقة بلندن وصلها خبر وفاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لتتوقف الفرقة عن الرقص لمدة 3 أيام حدادًا على روحه كما احتجب فريد الأطرش في فندقه، وأعلن فترة حداد استمرت لأربعين يومًا أو تتلخص في عدم تلبية أي دعوات وعدم حضور أي حفلات فنية، وبدا خلال ذلك في كتابة لحن وفاء للراحل جمال عبدالناصر.

