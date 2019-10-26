الأحد 27 أكتوبر 2019 الموافق 28 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

أيام زمان

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:48 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
شاركت فرقة "الكركلا" للدبكة اللبنانية في تقديم عروضها بلندن للمرة الأولى عام 1970، بعدما قدم مجلس السياحة اللبناني وقتها بالتشاور مع الفرقة لتقديم عروضها بلندن.

وفوجئ الإنجليز في اليوم التالي بوصول الفرقة للندن باحتلالهم لميدان هايما، هو ميدان ألبرت، ويملئون الدرج المقام أمام تمثال مرسس قاعة ألبرت هول، ثم يقدمون في الهواء الطلق بعضًا من رقصاتهم، وكان الرد عندما سأل المارة من أين جاءوا فقالوا لهم من لبنان.

وقدمت الفرقة عروضها في عدد من المسارح بلندن والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وخلال سفر الفنان الراحل فريد الأطرش، للندن للعلاج علم أن نغمات أغنيته "رقصة الجواري"، عرضت في قاعة ألبرت هول، وعلم بعدها أنها لفرقة الكركلا اللبنانية.

وحرص الأطرش على زيارة الفرقة خلال العرض، وفوجئ أعضاء الفرقة به يحتل إحدى المقصورات الأولى وفي نهاية العرض قال لهم: "لم أكن اعتقد أن موسيقاي تصور الشرق بهذه الصورة الزاهية حتى رأيت عرضكم".

ورد أعضاء الفرقة على إطراء فريد الأطرش بدعوته لتكريمه في المنزل الذي قاموا باستئجارة وقدموا له عرضًا خاصًا به.

وخلال تواجد الفرقة بلندن وصلها خبر وفاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لتتوقف الفرقة عن الرقص لمدة 3 أيام حدادًا على روحه كما احتجب فريد الأطرش في فندقه، وأعلن فترة حداد استمرت لأربعين يومًا أو تتلخص في عدم تلبية أي دعوات وعدم حضور أي حفلات فنية، وبدا خلال ذلك في كتابة لحن وفاء للراحل جمال عبدالناصر.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"فريد وناصر".. علاقة قوية في المحيا وبعد الممات

جمهور "الأفروصيني" يتفاعل مع الدبكة الفلسطينية في عرض "الفالوجا"

اليوم.. الأوبرا تحتفل بذكرى رحيل فريد الأطرش بالإسكندرية

الأربعاء.. إحياء ذكرى ميلاد فريد الأطرش بقصر الأمير طاز

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

أكبر 5 شركات عالمية تضخ استثمارات جديدة فى مصر

منذ حوالي 7 ساعات

السيسى يوجه بتفعيل دور الصندوق السيادى بالشراكة مع القطاع الخاص

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"BBC" تفشل في تلميع "المقاول الأجير".. هكذا افتضح أمره

منذ حوالي 6 ساعات

رانيا يوسف: "مبحبش حد يسألني عن نادية الجندي.. اللي بينا خلص"

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حره من الاهرامات

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

image description

مباراة الزمالك وجيرانسون

الأكثر قراءة

حقيقة تصوير مدير مدرسة بالسلاح الآلى فى قنا

شاهد.. ماذا فعلت الأمطار بشوارع قطر وتركيا وفرنسا

بعد هجومها عليه.. نجيب ساويرس يسب ليليان داوود

خاص.. أدلة الثبوت في قضية شهيد الشهامة

أيام زمان

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

بدأت بـ "حنان ماضي".. محاولات "خان" لإخراج أغاني الفيديو كليب

لماذا حذف محمد خان هذه المشاهد من أفلامه؟

نجم الساعة

هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

الصحة

استخدام المواصلات يوميًا يضر بشرتك

مدرس جهاز هضمى يكشف أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

اتباع نظام غذائي قليل الملح يمنع الإصابة بـ"الخرف"

الضغوط النفسية والعصبية تؤثر على إنجاب الأطفال

الرئيس نيوز

الصحة تؤكد مجددا عدم رصد أى حالات مصاب بالالتهاب السحائي فى المحافظات

راغب علامة يختار يوسف هنّاد ويخطف أسماء الشريف.. ليكملا مشوار "ذا فويس"

شاهد.. دنيا وإيمي سمير غانم مع "صاحبة السعادة"

أول صورة لـ "شهيد الصعق الكهربائي" في الدقهلية

منوعات

زراعة وجه لأول رجل أمريكى من أصل أفريقي

هوس السيلفى يتسبب فى مصرع فتاة بدبي

عجوز تقتل صديقتها المقربة بالخطأ

حليمة عدن عارضة محجبة تشارك فى فعاليات موسم الرياض

كشكول

شاهد.. حادث سرقة فى جامع تجارة الأزهر "دخلت أصلى سرقوا كتبي"

انتهاء مباريات منطقة شمال سيناء الأزهرية ومدارس التربية والتعليم

غدُا.. "دراسات الإسكندرية" تنظم ندوة عن تربية الأولاد فى الإسلام

كلية الدعوة تناقش دراسة عن "علم الكلام وتوظيفه للرد على الشبهات الفلسفية"

إسلام سياسي

مرصد الأزهر: مكافحة التطرف واجب على جميع أفراد المجتمع

طارق شعبان: " داعش" أكثر استفادة من مواقع التواصل الاجتماعي

نادية عمارة: المناهج المتشددة أطلقت سهامها تجاه الأسرة المسلمة

منشق: الإخوان سيكونون خارج المشهد المصري لأكثر من ٢٠ سنة


زيت وسكر

مفاجأة.. تحريك دعوي قضائية ضد قرار “الأدني للأجور”

فوائد “الكركم” و”الينسون” لصحة الجسم

أسعار البقوليات في ختام التعاملات

سعر جرام الفضة بمحلات الصاغة في نهاية السبت

مقالات الرأي
ماجد حبته
حمادة.. ورجل «ناسا» الآلى!
د.أحمد الخميسى
الانتفاضات العربية.. الأزمة والطريق
ماجد حبته
كم حالة حمل فى المظاهرات؟!
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «3»
المزيد

الثقافة

للمرة الأولى.. مجيد طوبيا فنانا تشكيليا بـ"3" لوحات فى جاليرى بهلر

" الدخان واللهب".. كتاب جديد لشاكر عبد الحميد

عين لا ترى

حلم

صفحتنا ع الفيس بوك