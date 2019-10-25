فيديو.. محافظ كفر الشيخ يحذر الأهالى من موجة أمطار شديدة

قال إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إنه محافظته من المحافظات المصنفة للتعرض لكميات كبيرة من الأمطار، مشيرًا إلى أنهم متواجدين في الشارع من 72 ساعة، كأطقم محلية وشركة مياه وشركة كهرباء.





وأكد "طه" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، رفع درجة الاستعدادات في المستشفيات والإسعاف، كما أشار إلى أنهم متواصلين مع جميع المسؤولين والمختصين عبر جوب "واتس آب" لمتابعة الحدث على مدار الساعة.





وحذر المحافظ، الأهالي، من موجة شديدة تضرب المحافظة قبل قبل الفجر بساعات قليلة، وعلى الأهالي ألا يصعدوا للسطوح، وأن يبتعدوا عن المناطق الخطر.





وأردف: "نحن متواجدون في المدن والقرى، وخاصة القرى لأنها الأكثر احتياجا للخدمات".