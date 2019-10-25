استقرار الأحوال الجوية في المنيا

استقرت الأحوال الجوية في المنيا اليوم، على الرغم من سماع أصوات الرعد في سماء المحافظة، ولم تشهد شوارعها سقوط أمطار حتى الآن.



وأعلنت المنيا رفع حالة الطوارئ القصوى تحسبا لسقوط أمطار السيول، وتقرر تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بالديوان العام مع ربطها بغرف العمليات بمراكز المحافظة.



ورفعت مديرية الري حالة الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار، وأكدت جاهزية مخرات السيول بالمحافظة والبالغ عددها 33.



ودشنت شركة مياه الشرب غرفة عمليات ولجنة لإدارة الأزمات بالشركة، لمواجهة أي مخاطر من جراء الأمطار والسيول في حالة حدوثها وإعداد فرق طوارئ تنتشر في المواقع التي توجد بها محطات لمياه الشرب.



ورفعت مديرية الصحة حالة الطوارئ بالمستشفيات وأقسام الاستقبال بها، وأكدت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة، توفير جميع الأمصال والأدوية لعلاج أي مصاب في حالة وقوع حوادث تتسبب فيها الأمطار أو السيول في حالة وقوعها.



وطالبت إدارة المرور بالمحافظة برئاسة العميد عادل جلال مدير إدارة المرور بالمنيا قائدي سيارات الأجرة والملاكي بتوخي الحذر حال عدم استقرار الأحوال الجوية أو سقوط أمطار واتباع قواعد المرور.